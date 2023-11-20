Аман Тулеев скончался на 80-м году жизни

Бывший глава Кемеровской области Аман Тулеев умер в возрасте 79 лет, сообщил 20 ноября его преемник на занимаемом посту Сергей Цивилев. О причинах смерти он ничего не сказал.

"С Аманом Гумировичем связана целая эпоха в жизни нашего региона: он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса", — высказался нынешний глава Кузбасса.

Смерть Тулеева стала невосполнимой утратой, заявил Цивилев. Он заявил, что жители региона помнят его предшественника как "истинно народного губернатора", ставившего интересы людей на первое место в своей работе.

Тулеев родился в 1944 году в Красноводске на территории нынешнего Туркменистана. Кемеровскую область он возглавлял с 1997 по 2018 год. Об отставке он объявил после пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", унесшем жизни 60 человек.

Фото: Kremlin.ru