Прокуратура потребовала взыскать треть миллиона рублей с пенсионера за оскорбление блокадницы

Прокуратура Красногвардейского района обратилась в суд с требованием взыскать с 77-летнего петербуржца компенсацию морального вреда за оскорбление блокадницы. Как следует из сообщения надзорного ведомства, пожилая женщина на пять лет старше своего обидчика.

Послуживший причиной иска инцидент произошел в феврале 2023 года в помещении диспетчера на первом этаже дома № 27 по Ириновскому проспекту. Житель Петербурга высказал в адрес блокадницы некие слова оскорбительного содержания, которые та восприняла как унижающие ее честь и достоинство.

В связи с произошедшим районная прокуратура возбудила дело об оскорблении (ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ), на заседании суда гражданина признали виновным и оштрафовали.

Теперь же прокуратура подала иск о взыскании с петербуржца компенсации морального вреда из-за произнесенных им слов. Нанесенный его высказываниями ущерб оценили в 300 тысяч рублей. Иск находится на рассмотрении суда.

Фото: ЗАКС.РУ