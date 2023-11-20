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Новости 11:34

ФАС завела дело в отношении "Яндекса" из-за платных подписок

фото ЗакС политика ФАС завела дело в отношении "Яндекса" из-за платных подписок

Недостоверная информация о платных подписках "Яндекса" обернулась для IT-компании административным делом. Его возбудила Федеральная антимонопольная служба, сообщается на сайте ведомства. Чиновники сочли, что компания нарушила часть 3 статьи 5 Закона о рекламе, где говорится о разновидностях недобросовестной конкуренции.

Дело возбудили после жалобы пользователя сервиса "Яндекс.Плюс". Его привлекла 44-процентная скидка на одну из подписок, обещанная рекламой. Однако попытка оформить заказ оказалась неудачной: анонсированную скидку предоставить отказались.

"Яндексу" теперь грозит крупный штраф.

Фото: ЗАКС.Ру


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