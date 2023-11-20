В числе приоритетов Ленобласти Дрозденко назвал контакты с Африкой

На заседании Совета глав субъектов РФ при Министерстве иностранных дел губернатор Александр Дрозденко рассказал о произошедшей за последние месяцы смене курса в торговле и внешних связях: эпоха плотного взаимодействия со скандинавскими странами осталась в прошлом. По словам главы региона, МИД этому в значительной мере поспособствовал.

"Сегодня приоритетом для нас является установление контактов с Африкой и Латинской Америкой, поддержка соотечественников за рубежом", - приводит его речь пресс-служба правительства Ленобласти.

Другое внешнеполитическое направление, которым заняты коллеги Дрозденко - сотрудничество с китайскими поисковиками. Последних пригласили в Ленобласть на экспедицию. Китайских партнеров, по словам губернатора, интересуют события времен ленинградской блокады.

Фото: ЗАКС.Ру