Суд в Петербурге отправил двух гаишников в колонию по делу о взятке

Московский районный суд вынес решение по делу о получении взятки группой лиц (п. а ч. 5 ст. 290 УК РФ) в отношении двоих сотрудников ГИБДД. Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, обоих приговорили к реальным срокам заключения.

Как установил суд, в ночь на 27 января инспекторы ДПС Олег Ярош и Егор Стасюк остановили на Московском шоссе Nissan Note, за рулем которого сидел лишенный прав водитель. За подобное нарушение шоферу грозил штраф, но сотрудники предложили уладить вопрос за взятку.

В обмен на отказ от составления протокола Стасюк и Ярок потребовали 100 тысяч рублей, пересказывает события январской ночи пресс-служба судов. Водитель на требование ответил отказом, сославшись на отсутствие названной суммы. Тогда гаишники умерили аппетиты и запросили 60 тысяч рублей. Подобная цена устроила их собеседника, так что он передал им взятку и уехал восвояси.

"Фигуранты разделили взятку между собой, а именно Ярош передал Стасюку 30 тысяч рублей", — поведали в пресс-службе.

Фигуранты вину в получении взятки признали. Суд назначил каждому по 2,5 года колонии строгого режима с трехлетним запретом занимать должности на госслужбе.

Фото: ЗАКС.Ру