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Новости 14:47

Роман Голованов возглавит комитет по контролю за имуществом

фото ЗакС политика Роман Голованов возглавит комитет по контролю за имуществом

Петербургский комитет по контролю за имуществом получил нового руководителя, сообщили 20 ноября в администрации губернатора. Пост председателя получил Роман Голованов.

Согласно подписанному Александром Бегловым постановлению, Голованов вступит в права главы ККИ со вторника, 21 ноября. О дальнейшей карьере нынешнего главы комитета Сергея Муравьева в Смольном ничего не сказали.

В октябре 2022 года Голованов был освобожден от должности главы комитета по инвестициям. С тех пор он числился советником губернатора.

Фото: ЗАКС.Ру


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