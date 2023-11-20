Роман Голованов возглавит комитет по контролю за имуществом

Петербургский комитет по контролю за имуществом получил нового руководителя, сообщили 20 ноября в администрации губернатора. Пост председателя получил Роман Голованов.

Согласно подписанному Александром Бегловым постановлению, Голованов вступит в права главы ККИ со вторника, 21 ноября. О дальнейшей карьере нынешнего главы комитета Сергея Муравьева в Смольном ничего не сказали.

В октябре 2022 года Голованов был освобожден от должности главы комитета по инвестициям. С тех пор он числился советником губернатора.

Фото: ЗАКС.Ру