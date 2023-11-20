ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:53

На бодибилдера Александра Шпака составили новый протокол о дискредитации армии

фото ЗакС политика На бодибилдера Александра Шпака составили новый протокол о дискредитации армии

В Василеостровский районный суд Петербурга поступил административный протокол на блогера-бодибилдера Александра Шпака. Его снова хотят судить по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП). Ранее московские суды уже шесть раз штрафовали Шпака по этой статье. Сейчас блогер находится за границей. 

Что именно послужило поводом для административного протокола - неизвестно. Ранее бодибилдера привлекали к ответственности из-за его публикаций в личном Telegram-канале. Шпак критически высказывается о российской власти и специальной военной операции. 

Дело передано судье Василеостровского суда 17 ноября. Дата рассмотрения материалов еще не назначена. 

На канал Шпака подписаны 75 тысяч человек, а на его профиль в запрещенной социальной сети - 2,5 млн. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости20 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама