На бодибилдера Александра Шпака составили новый протокол о дискредитации армии

В Василеостровский районный суд Петербурга поступил административный протокол на блогера-бодибилдера Александра Шпака. Его снова хотят судить по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП). Ранее московские суды уже шесть раз штрафовали Шпака по этой статье. Сейчас блогер находится за границей.

Что именно послужило поводом для административного протокола - неизвестно. Ранее бодибилдера привлекали к ответственности из-за его публикаций в личном Telegram-канале. Шпак критически высказывается о российской власти и специальной военной операции.

Дело передано судье Василеостровского суда 17 ноября. Дата рассмотрения материалов еще не назначена.

На канал Шпака подписаны 75 тысяч человек, а на его профиль в запрещенной социальной сети - 2,5 млн.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру