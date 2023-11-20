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Новости 15:38

Летняя засуха отрицательно сказалась на российской винодельческой отрасли

фото ЗакС политика Летняя засуха отрицательно сказалась на российской винодельческой отрасли

Российский производитель вина "Фанагория" завершил сбор винограда. В нынешнем году его собрали на 22% меньше, чем годом ранее (в абсолютном выражении — 36 тысяч тонн), пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

Основная причина падения показателей — летняя засуха, наблюдавшаяся в Краснодарском крае со второй половины июля. В том числе из-за высоких температур некоторые сорта винограда увяли на лозах.

В следующем году "Фанагория" рассчитывает вернуться к значениям 2022-го года. Кроме того, в планах компании — увеличить производство продукции на 15%, до 2,3 млн декалитров.

фото: unsplash


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