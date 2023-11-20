Федеральный центр компенсировал Петербургу затраты на создание ОЭЗ

Петербург получил из федерального бюджета более 338 миллионов рублей в качестве компенсации затрат на инфраструктуру особой экономической зоны (ОЭЗ), сообщил 20 ноября вице-губернатор Кирилл Поляков. В следующем году Смольный рассчитывает получить еще более двух миллиардов рублей, следует из его слов.

"Более 338 миллионов рублей было перечислено из федерального бюджета в бюджет Санкт-Петербурга согласно механизму возмещения затрат на инфраструктуру Особых экономических зон", — написал Поляков в своем Telegram-канале.

Чиновник заявил, что налоговые отчисления от резидентов ОЭЗ двукратно превысили сумму вложенных в ее создание средств. В результате Петербург получает не только продукцию и рабочие места, но также деньги на развитие инфраструктуры для новых площадок.

В следующем году петербургские власти рассчитывают получить компенсации еще примерно на 2,1 миллиарда рублей, поведал Поляков. "В перспективе мы планируем возместить средства, затраченные на развитие двух новых площадок — "Парнас" и "Шушары"", — добавил он.

Фото: ЗАКС.Ру