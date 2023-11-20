Таблички "Последнего адреса" дошли до Ленобласти

Таблички мемориального проекта "Последний адрес" впервые появились в Ленинградской области, что произошло в селе Паша (Волховский район), пишет портал MR7. Таким образом увековечили память двоих репрессированных советских граждан на доме № 5 по Станционной улице.

Борис Гейне и Константин Довнар работали железнодорожниками на близлежащей станции, пока не были в 1937-38 годах обвинены в контрреволюционной деятельности и расстреляны. В период так называемой оттепели дело каждого из них было пересмотрено. Гейне и Довнара реабилитировали.

Увековечить памятник железнодорожников предложили местные краеведы. Администрация поселка не стала чинить препятствий общественникам.

По словам координатора "Последнего адреса" Евгении Кулаковой, в ближайшее время таблички памяти репрессированных могут появиться во Всеволожском районе и в Выборге.

фото: Ирина Деева / Последний адрес