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Новости 16:20

Таблички "Последнего адреса" дошли до Ленобласти

фото ЗакС политика Таблички "Последнего адреса" дошли до Ленобласти

Таблички мемориального проекта "Последний адрес" впервые появились в Ленинградской области, что произошло в селе Паша (Волховский район), пишет портал MR7. Таким образом увековечили память двоих репрессированных советских граждан на доме № 5 по Станционной улице.

Борис Гейне и Константин Довнар работали железнодорожниками на близлежащей станции, пока не были в 1937-38 годах обвинены в контрреволюционной деятельности и расстреляны. В период так называемой оттепели дело каждого из них было пересмотрено. Гейне и Довнара реабилитировали. 

Увековечить памятник железнодорожников предложили местные краеведы. Администрация поселка не стала чинить препятствий общественникам.

По словам координатора "Последнего адреса" Евгении Кулаковой, в ближайшее время таблички памяти репрессированных могут появиться во Всеволожском районе и в Выборге.

фото: Ирина Деева / Последний адрес


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