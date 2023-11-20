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Новости 16:47

В "коридоре Дрозденко" развесили портреты жен участников СВО

фото ЗакС политика В "коридоре Дрозденко" развесили портреты жен участников СВО

Так называемый губернаторский коридор в здании правительства Ленинградской области поменял свой внешний вид, о чем сообщила команда действующего главы региона Александра Дрозденко в Telegram.

Со стен сняли изображения маяков с Ладожского озера и Финского залива. Вместо них на посетителей и сотрудников здания теперь смотрят портреты жен участников военной спецоперации.

Метаморфозу сам Дрозденко объяснил тем, что по дороге в кабинет ему необходимо настроиться на помощь участникам боевых действий и их семьям. По его мнению, это сейчас самое главное.

Одного из военнослужащих, погибших на СВО, 20 ноября похоронили под Лугой.

фото: Команда Капитана / Telegram (скриншот видео)


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