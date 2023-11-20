При минусовой температуре авария лишила тепла двадцать многоэтажек в Пскове

Авария на инженерных сетях в Пскове оставила без отопления двадцать многоквартирных домов и здание детского сада, о чем в своем Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Речь идет о спальном районе в Завеличье, кварталах вокруг областной инфекционной больницы. Пока причина прорыва на магистральных сетях не определена.

"Аварийные бригады готовы начать восстановительные работы. Если потребуется, будут работать в ночь", - пообещал чиновник.

В настоящий момент температура на улицах Пскова составляет -4 градуса, ночью ожидается похолодание до -8 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру