У жителей Купчино изъяли более двадцати единиц оружия

Росгвардия доложила об итогах профилактических рейдов, проведенных за минувшую неделю во Фрунзенском районе Петербурга. Визиты наносились владельцам гражданского оружия.

По итогам проверочных мероприятий силовики изъяли десять гладкоствольных охотничьих ружей, десять травматических пистолетов и один карабин с нарезным стволом.

В большинстве случаев у владельцев истек срок хранения оружия, в связи с чем их привлекли к административной ответственности. Несколько граждан с истекающим сроком хранения оружия решили сдать его добровольно и заранее.

фото: ГУ Росгвардии по СПб и Ленобласти / ВКонтакте