Задержан замглавы департамента Минприроды

Минприроды 20 ноября сообщило о задержании замглавы департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий. Чиновника зовут Алексей Яковлев, и его задержание не относится к периоду работы в министерстве.

Претензии силовиков касаются прежнего места работы Яковлева в национальном парке "Таганай" (Челябинская область).

Пока правоохранители официально не комментируют ход оперативных мероприятий. Пресс-служба парка "Таганай" рассказала ТАСС, что на туристах преследование Яковлева никак не должно отразиться.

Фото: ЗАКС.Ру