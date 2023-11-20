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Задержан замглавы департамента Минприроды

фото ЗакС политика Задержан замглавы департамента Минприроды

Минприроды 20 ноября сообщило о задержании замглавы департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий. Чиновника зовут Алексей Яковлев, и его задержание не относится к периоду работы в министерстве.

Претензии силовиков касаются прежнего места работы Яковлева в национальном парке "Таганай" (Челябинская область).

Пока правоохранители официально не комментируют ход оперативных мероприятий. Пресс-служба парка "Таганай" рассказала ТАСС, что на туристах преследование Яковлева никак не должно отразиться.

Фото: ЗАКС.Ру


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