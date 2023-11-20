ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 20:20

"Меня ругают за то, что вы не приезжаете": Кадыров позвал Путина в Чечню

фото ЗакС политика "Меня ругают за то, что вы не приезжаете": Кадыров позвал Путина в Чечню

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров во время церемонии обновления парка общественного транспорта в российских регионах обратился к президенту Владимиру Путину. Он напомнил главе государства, что тот давно не появлялся в северокавказской республике.

"Я хотел бы передать от наших старейшин слова такие, что они меня ругают за то, что вы не приезжаете к нам в республику. <...> Просили вам передать, чтобы вы приехали к нам", - произносит Кадыров на видеозаписи, опубликованной пресс-службой Кремля.

Выслушав собеседника, Путин поблагодарил регионального лидера, но не дал определенного ответа на его приглашение. Президент добавил, что все созданное за последние годы в Чечне — результат труда талантливого местного населения.

фото: kremlin.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости20 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама