Театр на Васильевском отменил спектакль после возмущения Z-сообщества

В репертуаре петербургского Театра на Васильевском произошла замена спектакля, на что обратила внимание "Фонтанка". Речь идет о постановке "Мертвые души Гоголя" по мотивам классического произведения. Пьесу, на основе которой создан спектакль, сочинила драматург Ася Волошина.

В последнее время в Telegram-каналах ультрапатриотов Волошина и ее творчество подверглись резкой критике: активные сторонники военной спецоперации обвинили Волошину в проукраинских взглядах и "вражеской" политической позиции. Постановка шла на сцене с 2019 года.

В театре журналистам подтвердили факт отмены спектакля, ранее намеченного на 29 ноября. Исчезла и его страница с сайта культурного учреждения.

"Никаких отношений с Волошиной у театра нет с 2018 года, когда с ней был заключен договор на адаптацию прозаического текста. <...> Отчислений она не получает. За перипетиями в ее жизни мы не следили", - добавили представители театра.

Гражданам, купившим билеты на "Мертвые души Гоголя", покажут другой спектакль.

фото: teatrvo.ru