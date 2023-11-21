Руководитель ФНС Егоров рассказал, зачем России нужны блогеры

В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали, чем для экономики России полезны блогеры, об этом 21 ноября пишет РБК.

Как объяснил руководитель ФНС Даниил Егоров, блогеры также платят налоги, как и другие россияне, и тоже формируют экономику и ВВП.

"Они создают продукты, которые в том числе формируют нашу экономику, генерируют ВВП. И говорить о том, что можно как-то пренебрежительно относиться к этим людям, в корне неверно", – рассказал он.

Также Егоров вспомнил про тех блогеров, у которых возникли проблемы с неуплатой налогов. Он объяснил это тем, что они быстро стали популярными и не успели обзавестись отделом кадров, бухгалтерами и так далее.

Егоров добавил, что проверка блогеров службой не несет политический характер.

Фото: ЗАКС.Ру