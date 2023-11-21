Спикер Законодательного собрания Александр Бельский поздравил петербуржцев с Днем Военной присяги, об этом 21 ноября появилось сообщение в Telegram-канале депутата.

Как отметил Бельский, в стране эту дату празднуют впервые. Праздник утвердили только летом 2023 года. Тогда петербургский парламент поддержал введение дня и внес изменения в городской закон.

"Для Петербурга этот день действительно имеет особое значение. 302 года назад Петр Великий подписал документ об учреждении присяги, и с тех пор каждый будущий защитник клянется Отечеству в верности", – сказал Бельский.

В конце парламентарий поблагодарил тех, кто приведен к военной присяге, а также новобранцев за их решимость беззаветно служить стране. Также депутат выразил надежду на то, что моральные качества тех, кто дает присягу, станут ориентиром для молодого поколения.

Фото: ЗАКС.Ру