ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 10:10

Эскалатор на "Пионерской" остановился из-за попавшей в механизм монеты

фото ЗакС политика Эскалатор на "Пионерской" остановился из-за попавшей в механизм монеты

На станции петербургского метрополитена "Пионерская" остановился эскалатор из-за попавшего в механизм постороннего предмета, об этом 21 ноября пишет "Деловой Петербург".

С проблемой столкнулись пассажиры в подземном вестибюле. Они не могли подняться и выйти наружу, так как эскалатор наверх не работал. Как оказалось, в механизм эскалатора упала монета.

В пресс-службе подтвердили – причиной остановки стал инородный предмет, попавший в механизм.

На данный момент станция работает штатно. В метро смогли ликвидировать поломку за 3 минуты.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости21 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама