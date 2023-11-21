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Новости 11:13

Бельский поздравил налоговиков с профессиональным праздником

фото ЗакС политика Бельский поздравил налоговиков с профессиональным праздником

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский поздравил сотрудников налоговой службы с профессиональным праздником, об этом 21 ноября появилось сообщение в Telegram-канале депутата.

По словам парламентария, специалисты Федеральной налоговой службы (ФНС) способствуют стабильности делового климата и решают задачи по повышению качества жизни граждан.

Также Бельский выразил отдельную признательность петербургскому ФНС от лица всего Заксобрания.

"Слаженная работа этого ведомства, ЗакСа и Правительства помогает выполнять социальные обязательства перед горожанами, достигать успехов на благо города", – сказал депутат.

Кроме этого, парламентарий выразил уверенность в том, что высокая компетентность специалистов налоговой службы будет двигать Петербург вперед. В конце обращения он пожелал специалистам ведомства и ветеранам службы счастья, благополучия и мирного неба.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




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