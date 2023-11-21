Минобрнауки хочет от РАН списки ученых, участвующих в международных мероприятиях

Министерство науки и высшего образования России потребовало от институтов Российской академии наук (РАН) собирать данные об участии во всех международных научных мероприятиях в 2023 году, об этом 21 ноября пишут "Ведомости".

Уточняется, что данные должны включать себя имена и фамилии российских и иностранных участников. Эта информация будет использоваться для составления плана участия в таких мероприятиях в 2024 году.

Кроме имен, от РАН требуют сведения об участниках, например, контингент, перечень стран, из которых они приехали и так далее.

В академии отметили, что и раньше сдавались такие отчеты, однако они не были настолько детализированы.

Фото: minobrnauki.gov.ru