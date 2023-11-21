С 15 по 21 ноября в Карелии задержали более 150 нелегалов, идущих к границе с Финляндией

В Карелии российские сотрудники правопорядка задержали более 150 иностранных граждан, которые направлялись в сторону финской границы, об этом 21 ноября пишет РБК со ссылкой на слова пресс-секретаря главы Республики Карелия Марины Кабатюк.

Задержания проходили с 15 по 21 ноября, однако основной поток нелегальных мигрантов пришелся на 18 ноября, когда Финляндия закрыла четыре пограничных пункта в Ленинградской области.

Теперь задержанным нелегалам грозят штраф и принудительное выдворение из России.

Фото: ЗАКС.Ру