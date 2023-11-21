ФНС намерена упростить с 2025 года предоставление социальных вычетов

Федеральная налоговая служба рассчитывает с 2025 года перейти к предоставлению социальных вычетов в упрощенном порядке, сообщил глава ведомства Даниил Егоров в интервью РБК. По его словам, в связи с этим налоговики планируют протестировать информационную систему и каналы связи в следующем году.

"Принят закон, который касается социальных вычетов. Мы в течение 2024 года будем апробировать и тестировать информационную систему и каналы связи с источниками данных о лечении, обучении, фитнесе и так далее", — поделился планами Егоров.

Полностью система предоставления социальных вычетов в упрощенном порядке должна будет заработать в 2025 году, заявил глава ФНС.

Также Егоров сообщил, что сроки возврата средств по НДФЛ уже сократились. В случае же с НДС более 80 % возвращают в течение месяца.

Фото: ЗАКС.Ру