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Новости 12:46

Вандалы изрисовали в Центральном районе Петербурга семь объектов культурного наследия

фото ЗакС политика Вандалы изрисовали в Центральном районе Петербурга семь объектов культурного наследия

В Центральном районе Петербурга в ночь на 21 ноября вандалы нарисовали граффити на семи зданиях, об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Среди изрисованных объектов культурного наследия регионального значения четыре находятся на Моховой улице и Литейном проспекте: доходный дом Н. Г. Хрулевой, жилой дом страхового общества "Россия", дом О. И. Либих и дом Ф. Ф. Гернгросса. Остальные поврежденные здания находятся на улице Некрасова и Пестеля.

Правоохранители смогли отследить передвижение группы молодых людей, которые оставили рисунки на домах. Сначала вандалы шли от дома № 45 на Моховой улице, потом пересекли улицу Пестеля и дошли до середины Моховой, но решили вернуться и свернуть на Пестеля.

Оттуда молодые люди пошли на Литейный проспект и дошли до улицы Некрасова. На протяжении всего пути вандалы наносили надписи.

Фото и видео будут переданы в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Фото: пресс-служба ГАТИ


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