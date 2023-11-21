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Новости 14:42

Преподаватель журфака СПбГУ уволился после ролика своих студентов о Друговейко-Должанской

фото ЗакС политика Преподаватель журфака СПбГУ уволился после ролика своих студентов о Друговейко-Должанской

Петербургский журналист и бывший преподаватель института "Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций" СПбГУ Александр Чиженок уволился из вуза после ролика его студентов о подписях в поддержку филолога Светланы Друговейко-Должанской, об этом 21 ноября пишет "Фонтанка.ру".

Увольнение было оформлено 15 ноября. 

Под руководством преподавателя студенты сняли ролик в рамках учебной программы "Самое время". Инфоповодом стал сбор подписей в поддержку филолога Светланы Друговейко-Должанской, которая ранее была тоже уволена из СПбГУ. Она выполнила альтернативну/ экспертизу по делу художницы Александры Сколиченко, которая недавно получила 7 лет лишения свободы по статье о фейках о ВС РФ (ст.207.3 УК РФ).

Однако сюжет не вышел на сайте с другими роликами программы, а к преподавателю появились вопросы.

По словам Александра Чиженка, он с университетом все уладили миром и расстались на комфортных для каждой стороны условиях. Он отметил, что спокойно может уйти на пенсию и продолжать работать журналистом.

Фото: ЗАКС.Ру


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