В Смольном провели беседу с подавшими заявку на митинг женами мобилизованных

Чиновники из комитета Смольного по вопросам законности и правопорядка провели профилактическую беседу с женами мобилизованных, которые хотели провести митинг на Дворцовой площади. В Смольном родственников военнослужащих предостерегли от возможных провокаций, в которых предварительно подозревают сторонников движения "Весна"****, признанного экстремистским.

- С ними [женами мобилизованных] побеседовали, объяснили, что их просто могут использовать, потому что реально [ведется работа] в группах товарищей, известных как сторонники движения "Весна"****. Это видно по текстам. Мы же понимаем, кто пишет: обученный человек или человек, у которого действительно [родственники находятся в зоне СВО], - рассказал ЗАКС.Ру начальник отдела по вопросам организации антитеррористической защищенности публичных и массовых мероприятий комитета Александр Равин 21 ноября.

Также по информации ЗАКС.Ру, завтра, 22 ноября один из вице-губернаторов планирует провести встречу с женами мобилизованных. Вероятно, общаться будет вице-губернатор Борис Пиотровский, который курировал работу городского штаба по вопросам частичной мобилизации. Чиновник на сообщение корреспондента ЗАКС.Ру не ответил, хоть и прочитал его.

Напомним, инициативная группа, позиционирующая себя как жены мобилизованных, подавала в комитет по вопросам законности Петербурга заявку на митинг на крупнейшей городской площади, посвященный теме возвращения мобилизованных домой. В Смольном обосновали отказ в согласовании действующими коронавирусными ограничениями. Ранее похожий отказ получили члены инициативной группы в Москве.

* Движение "Весна"*** по решению суда от 6.12.2022 признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена. Движение "Весна"*** также внесено в единый реестр иноагентов.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру

*** Движение "Весна" по решению суда от 6.12.2022 признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена. Движение "Весна" также внесено в реестр незарегистрированных объединений - иностранных агентов.