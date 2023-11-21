В петербургском Кадетском военном корпусе прокомментировали ситуацию с коклюшем

В Кадетском военном корпусе Министерства обороны РФ имени Александра Невского в Петербурге опровергли массовую заболеваемость коклюшем, о которой ранее говорили СМИ, об этом 21 ноября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова представителей СПбКВК.

Руководство учебного заведения назвало недостоверной информацию, полученную из родительских чатов. Ранее "Фонтанка.ру" писала о том, что родители учеников бьют тревогу и сообщают о массовом заражении коклюшем.

В учреждении заявили, что в СПбКВК выявлен лишь один случай заражения, а все меры предосторожности выполнены в полном объеме. Карантин также вводить не планируется.

Фото: spbkk.mil.ru