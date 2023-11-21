Таможня в Пулково изъяла обнаруженные при пересылке запрещенные книги

Сотрудники таможенного поста в аэропорту Пулково помешали ввозу в Россию книг из списка запрещенной на территории страны литературы. На их заказчика завели административное дело о несоблюдении ограничений на ввоз товаров в Россию (ст. 16.3 КоАП РФ).

Как сообщили в Пулковской таможне 21 ноября, сотрудники обратили внимание на две книги, пересылаемые из финского интернет-магазина в Иркутск. Издания были опубликованы в Киеве в 2022 году, в ходе проведенной экспертизы специалисты сочли их "причиняющими вред политическим или экономическим интересам" России. В связи с этим их не пропустили.

О каких именно сочинениях идет речь, неизвестно. Начальник таможни Анатолий Тимощенков лишь сообщил, что "часть сочинений автора, выпущенных ранее, внесена в список экстремистских материалов". Эти книги запрещены к ввозу на территорию Евразийского экономического союза.

В отношении заказчика книг завели административное дело. Ему грозит штраф в размере от одной до двух с половиной тысяч рублей с конфискацией изданий.

Фото: sztu.customs.gov.ru