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Новости 16:11

Здание "Почты России" на проспекте Римского-Корсакова выставили на продажу за 252 млн рублей

фото ЗакС политика Здание "Почты России" на проспекте Римского-Корсакова выставили на продажу за 252 млн рублей

На продажу выставили пятиэтажное здание на проспекте Римского-Корсакова, принадлежащее "Почте России", об этом 21 ноября пишет MR7.ru со ссылкой на пресс-службу "Российского аукционного дома".

Начальная цена здания составляет 252 млн рублей, торги пройдут 18 декабря.

Отмечается, что здание не относится к объектам культурного наследия, однако находится в особой зоне, где действуют особые правила к реконструкции.

Здание можно использовать как деловой центр или гостиницу. Вид из окон выходит на набережную канала Грибоедова, а сам объект находится в центре города. К сожалению покупателя, здание требует ремонта и полной замены инженерных коммуникаций.

Фото: пресс-служба "Российского аукционного дома"


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