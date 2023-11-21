Здание "Почты России" на проспекте Римского-Корсакова выставили на продажу за 252 млн рублей

На продажу выставили пятиэтажное здание на проспекте Римского-Корсакова, принадлежащее "Почте России", об этом 21 ноября пишет MR7.ru со ссылкой на пресс-службу "Российского аукционного дома".

Начальная цена здания составляет 252 млн рублей, торги пройдут 18 декабря.

Отмечается, что здание не относится к объектам культурного наследия, однако находится в особой зоне, где действуют особые правила к реконструкции.

Здание можно использовать как деловой центр или гостиницу. Вид из окон выходит на набережную канала Грибоедова, а сам объект находится в центре города. К сожалению покупателя, здание требует ремонта и полной замены инженерных коммуникаций.

Фото: пресс-служба "Российского аукционного дома"