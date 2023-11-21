ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 16:47

В 2026 году могут пустить трамвайную линию "Славянка" до Шушар

фото ЗакС политика В 2026 году могут пустить трамвайную линию "Славянка" до Шушар

От станции метро "Купчино" до Шушар первые трамваи на линии "Славянка" могут появится в 2026 году, об этом 21 ноября пишет "Интерфакс" со ссылкой на слова заместителя генерального директора "Центра транспортного планирования Санкт-Петербурга" Андрея Шаньгина.

По его мнению, в 2026 году до Шушар уже можно будет доехать на трамвае. Линия "Славянка" должна будет объединить станцию метро "Купчино" с поселком Шушары и микрорайоном "Славянка". 

Согласно проекту строительства линии, построить должны еще депо и трамвайный вокзал. Всего на линии будет 24 остановки.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости21 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама