В 2026 году могут пустить трамвайную линию "Славянка" до Шушар

От станции метро "Купчино" до Шушар первые трамваи на линии "Славянка" могут появится в 2026 году, об этом 21 ноября пишет "Интерфакс" со ссылкой на слова заместителя генерального директора "Центра транспортного планирования Санкт-Петербурга" Андрея Шаньгина.

По его мнению, в 2026 году до Шушар уже можно будет доехать на трамвае. Линия "Славянка" должна будет объединить станцию метро "Купчино" с поселком Шушары и микрорайоном "Славянка".

Согласно проекту строительства линии, построить должны еще депо и трамвайный вокзал. Всего на линии будет 24 остановки.

Фото: ЗАКС.Ру