Из-за сильного ветра и снега в Петербурге объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности 23 ноября

В Петербурге объявили "жёлтый" уровень погодной опасности из-за сильного снега и ветра, об этом 21 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Мера предупреждения вводится 23 ноября с 03:00 до 12:00. По информации Росгидрометцентра, именно в этот период порывы ветра могут достичь 15-18 м/с, а снег может усилиться. Также петербуржцам стоит ожидать метель.

Администрация Петербурга просит водителей быть особенно осторожными на дорогах из-за высокого риска возникновения ДТП. Пешеходам также рекомендовали быть внимательнее.

Фото: ЗАКС.Ру