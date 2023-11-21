Чиновники хотят упростить выдачу знака "Родившемуся в Санкт-Петербурге"

В Смольном решили упростить процедуру вручения знака "Родившемуся в Санкт-Петербурге". Чиновники хотят выдавать ему всем новорожденным, которые фактически появились на свет на территории города, вне зависимости от гражданства и места жительства родителей. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте правительства в разделе антикоррупционной экспертизы.

Сейчас такой знак могут получить родители, имеющие место жительства в Петербурге, которые укажут в свидетельстве о рождении своего ребенка в графе о месте рождения Петербург. Также ребенок должен быть гражданином России. Согласно проекту постановления, единственным условием для получения знака может стать наличие отметки о рождении в городе.

В пояснительной записке к проекту документа говорится, что такая мера будет "способствовать увеличению обращений граждан за оказанием медицинских услуг по родовспоможению". В 2021 году в Петербурге выдали 48,8 тысяч памятных знаков, а в 2022 году - на три тысячи меньше, 45,7 тысячи знаков. Никаких льгот статус "Рожденного в Петербурге" своему обладателю не даст.

Из года в год в Петербурге сокращается рождаемость. В 2022 году петербургские ЗАГС зарегистрировали 53,9 тысячи актов о рождении, а в 2022 году - 51,1 тысячи. Смольный ежегодно планирует изготавливать до 53 тысяч знаков "Родившемуся в Санкт-Петербурге".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру