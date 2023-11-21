Telegram получил штраф за неудаление информации о СВО

Нежелание мессенджера Telegram подчиниться требованиям Роскомнадзора об удалении информации стало причиной заседания Таганского суда Москвы, сообщил "Интерфакс". В результате компании назначили штраф в размере четырех миллионов рублей.

Мессенджер был признан виновным в неудалении информации, доступ к которой подлежит блокировке (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ). Судья назначила максимально возможный штраф по этой статье.

Роскомнадзор добивался от Telegram удаления информации о СВО, информации с оправданием экстремизма и направленной на дестабилизацию положения в стране, а также сведений о незаконной продаже и обналичивании Пушкинских карт.

Информация о составлении протокола на Telegram появилась в конце октября.

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