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"Подорожник" помог петербуржцам сэкономить 14 млрд рублей на оплате проезда

фото ЗакС политика "Подорожник" помог петербуржцам сэкономить 14 млрд рублей на оплате проезда

За 10 месяцев 2023 года владельцы транспортных карт "Подорожник" сэкономили более 14 млрд рублей благодаря сниженному тарифу по Единому электронному билету в метро и наземном транспорте, об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Также тарифы "60 минут" и "90 минут" помогают пользователям "Подорожника" экономить средства. 

Как отметил губернатор города Александр Беглов, более 40% всех поездок оплачены с помощью Единого электронного билета: либо "Подорожником", либо Единой картой петербуржца. Оба варианта помогают существенно экономить.

На данный момент, при оплате проезда Единым электронным билетом, он обходится на 21 рубль дешевле.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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