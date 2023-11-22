"Подорожник" помог петербуржцам сэкономить 14 млрд рублей на оплате проезда

За 10 месяцев 2023 года владельцы транспортных карт "Подорожник" сэкономили более 14 млрд рублей благодаря сниженному тарифу по Единому электронному билету в метро и наземном транспорте, об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Также тарифы "60 минут" и "90 минут" помогают пользователям "Подорожника" экономить средства.

Как отметил губернатор города Александр Беглов, более 40% всех поездок оплачены с помощью Единого электронного билета: либо "Подорожником", либо Единой картой петербуржца. Оба варианта помогают существенно экономить.

На данный момент, при оплате проезда Единым электронным билетом, он обходится на 21 рубль дешевле.

Фото: ЗАКС.Ру