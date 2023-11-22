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Беглов обратился к петербуржцам в День начала работы ладожской ледовой Дороги Жизни

фото ЗакС политика Беглов обратился к петербуржцам в День начала работы ладожской ледовой Дороги Жизни

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к ветеранам и жителям блокадного Ленинграда в День начала работы ладожской ледовой Дороги Жизни, об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Свое письмо Беглов начал с того, что эта дата в календаре является особой в истории города, так как 82 года назад началось первое автомобильное движение по Дороге Жизни, с помощью которой доставляли хлеб в блокадный Ленинград.

Также губернатор отметил, что над созданием Дороги Жизни трудились специалисты ведущих институтов, рабочие, инженеры и просто горожане. Кроме этого, каждый день совершали подвиг водители, которые везли хлеб.

"Низкий поклон всем защитникам Родины, жителям блокадного города, ветеранам Дороги Жизни, труженикам тыла, детям войны", – заключил губернатор.

В конце Беглов пожелал всем мира и добра.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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