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Новости 11:12

На Садовой улице завершили ремонт трамвайной линии

фото ЗакС политика На Садовой улице завершили ремонт трамвайной линии

В Адмиралтейский районе Петербурга завершили ремонт трамвайных путей общей протяженностью 3 километра, об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

В ближайшее время движение на трамвайной линии на Садовой улице будет возобновлено.

Специалисты Дирекции транспортного строительства, подрядной организации и ГУП "Горэлектротранс" уже провели контрольную обкатку новых рельсов. 

Отмечается, что дорожники полностью демонтировали старое полотно и уложили новые термопрочные рельсы, которые имеют специальные профили, снижающие уровень шума при движении трамвая.

Фото: ЗАКС.Ру


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