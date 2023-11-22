На Садовой улице завершили ремонт трамвайной линии

В Адмиралтейский районе Петербурга завершили ремонт трамвайных путей общей протяженностью 3 километра, об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

В ближайшее время движение на трамвайной линии на Садовой улице будет возобновлено.

Специалисты Дирекции транспортного строительства, подрядной организации и ГУП "Горэлектротранс" уже провели контрольную обкатку новых рельсов.

Отмечается, что дорожники полностью демонтировали старое полотно и уложили новые термопрочные рельсы, которые имеют специальные профили, снижающие уровень шума при движении трамвая.

Фото: ЗАКС.Ру