Петербургское УФАС указало компании на некорректное самопозиционирование

В Петербурге региональное управление Федеральной антимонопольной службы рассмотрело жалобу на действия ООО "Олрэди". Компания специализируется на на поставках техникии и в текстах о себе прибегает к некорректным сравнениям с конкурентами, рассудили чиновники.

Характером самопозиционирования "Олрэди" осталась недовольна "НПК Морсвязьавтоматика", отказавшаяся от услуг этого подрядчика. На сайте последнего, среди прочего, сказано, что фирма представляет собой крупнейшего в России крупнейшего в стране продавца лазерного и фрезерного оборудования. Доказательств этому не приводится никаких. Там же можно узнать, что компания собрала "лучшую компанию профессионалов", что тоже в отсутствие подтверждений антимонопольщики сочли некорректным пассажем.

Наконец,"Олрэди" ошиблась и в стаже: ООО основано пять лет назад, тогда как сайт гласит, будто компания существует на рынке в три раза дольше. Чиновники вынесли ей предупреждение в связи с нарушением Закона о защите конкуренции. Все перечисленные выше сведения должны исчезнуть с сайта до 17 декабря.

фото: УФАС