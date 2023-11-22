Почетным гражданином Петербурга можно будет стать только при жизни

Депутаты петербургского парламента на заседании 22 ноября в третьем, окончательном чтении приняли законопроект, который запрещает посмертно присваивать звание почетного гражданина Петербурга, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ отправлен на подписание губернатору.

Такое изменение решили принять для устранения "правовой неопределенности". Авторами инициативы выступили лидеры всех фракции.

За всю историю посмертно почетными гражданами признавали только двух человек: поэтессу Ольгу Берггольц в 1994 году и мэра Петербурга Анатолия Собчака в 2010 году.

Константин Леньков, фото ЗАКС,Ру