На Антона Долина* составили протокол из-за матерщины в иноагентской маркировке

Роскомнадзор составил протокол на кинокритика Антона Долина* из-за нарушений иноагентского законодательства, о чем сообщает правозащитный проект "Первый отдел"

Согласно протоколу, иноагентские плашки Долина* представляют собой не тот текст, который от иноагентов требуется по закону. В одном из использованных критиком вариантов "правильный" вариант переходит в нецензурную брань, причем все вместе написано исключительно заглавными буквами. Подобных постов в его аккаунтах чиновники насчитали пять.

Из-за таких публикаций эмигрировавший публицист попал под действие ч. 4 ст. 19.34 КоАП. Ему грозит заочный штраф в диапазоне от 30 до 50 тысяч рублей.

Долин* получил статус иноагента в октябре прошлого года.

*Минюст внес Антона Долина в единый реестр иноагентов

фото: Живой гвоздь / YouTube (скриншот)