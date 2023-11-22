ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 12:07

На Антона Долина* составили протокол из-за матерщины в иноагентской маркировке

фото ЗакС политика На Антона Долина* составили протокол из-за матерщины в иноагентской маркировке

Роскомнадзор составил протокол на кинокритика Антона Долина* из-за нарушений иноагентского законодательства, о чем сообщает правозащитный проект "Первый отдел"

Согласно протоколу, иноагентские плашки Долина* представляют собой не тот текст, который от иноагентов требуется по закону. В одном из использованных критиком вариантов "правильный" вариант переходит в нецензурную брань, причем все вместе написано исключительно заглавными буквами. Подобных постов в его аккаунтах чиновники насчитали пять.

Из-за таких публикаций эмигрировавший публицист попал под действие ч. 4 ст. 19.34 КоАП. Ему грозит заочный штраф в диапазоне от 30 до 50 тысяч рублей.

Долин* получил статус иноагента в октябре прошлого года.

*Минюст внес Антона Долина в единый реестр иноагентов

фото: Живой гвоздь / YouTube (скриншот)


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости22 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама