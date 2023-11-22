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Новости 12:11

Шарлот извинился за сожжение паспорта гражданина РФ

фото ЗакС политика Шарлот извинился за сожжение паспорта гражданина РФ

Певец Шарлот извинился за "осечку в понимании происходящего", видеоизвинение 22 ноября глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Микулина выложила у себя в Telegram-канале.

В среду, 22 ноября, сотрудники Центра "Э" задержали музыканта в петербургском аэропорту Пулково. Певец сам сообщил, что прилетит в Россию, а до этого сжег свой паспорт.

В видеоизвинении Шарлот говорит, что попал в отдел из-за "осечки в понимании происходящего". По его словам, свой российский паспорт он сжег из-за того, что поверил ложной информации.

Свои слова музыкант заключил извинениями и пообещал, что больше так делать не будет.

Фото: pixabay


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