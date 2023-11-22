После прокурорской проверки возбудили дело о повреждении здания дворцовой кухни в Красном Селе

Прокуратура Красносельского района проверила соблюдение закона об охране культурного наследия на проспекте Ленина в Красном Селе, об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Ведомством было установлено, что здание дворцовой кухни великого княза Михаила Николаевича в Красном Селе является объектом культурного наследия, и на нем проводится несогласованный с государственным органом охраны ремонт.

На объекте проводится перепланировка помещений, замена системы отопления и оконных заполнений и многое другое.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье о повреждении объекта культурного наследия (ч.1 ст,243 УК РФ).

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга