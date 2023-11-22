ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:40

У Сенной площади образовалась пробка из-за прорыва трубы на Московском проспекте

фото ЗакС политика У Сенной площади образовалась пробка из-за прорыва трубы на Московском проспекте

На Московском проспекте недалеко от Сенной площади произошел прорыв трубы с горячей водой, об этом 22 ноября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

На данный момент для движения перекрыт участок Московского проспекта от Сенной площади до реки Фонтанки. На месте работают специалисты, которые ликвидируют дефект.

Из-за случившегося движение по Московскому проспекту сильно затруднено, проезд в сторону Сенной площади происходит по рецессивному движению встречной полосы. Пробка растянулась от улицы Ломоносова до Загородного проспекта через Садовую улицу.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости22 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама