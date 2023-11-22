На встречу с Мизулиной ректора ПсковГУ попросили послать полтысячи студентов

В четверг 23 ноября глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина намерена провести встречу с жителями Пскова. Мероприятие откроет "Месяц безопасного интернета", о чем она написала в собственном Telegram-канале.

В рамках подобных акций в регионах Мизулина-младшая и ее последователи обычно рассказывают в школах о том, какой информации, с их точки зрения, следует или, наоборот, не следует доверять.

В распоряжении издания "Псковская губерния" оказалось письмо из регионального комитета по образованию, направленное ректору Псковского государственного университета Наталье Ильиной. Руководителя вуза попросили обеспечить явку на предстоящее мероприятие пяти-шести сотен студентов.

фото: Екатерина Мизулина / ВКонтакте