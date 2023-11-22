Продление моратория на действие закона о КРТ прошло первое чтение

Петербургские депутаты 22 ноября в первом чтении приняли законопроект о продлении моратория на действие закона о комплексном развитии территорий (КРТ) до января 2025 года, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Спустя полтора года после принятия первоначального документа, депутаты считают, что в законе есть "больные места".

Автором инициативы о продлении приостановки некоторых положений закона выступил губернатор Александр Беглов. Им же были внесены в Заксобрание законопроект о КРТ и законопроект о его приостановке до января 2024 года.

За все время существования закона петербургские власти предпринимали различные попытки усовершенствовать закон - на него активно жаловались собственники квартир в "хрущевках". Дома такого типа, согласно закону, могут быть снесены для строительства нового жилья вне зависимости от их состояния. В Заксобрании был учрежден общественный штаб, где должны были разрабатывать поправки к закону, однако на сегодняшний день существует лишь законодательная инициатива об изменении федерального закона о КРТ. К правкам городского закона депутаты еще не преступали.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру