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Новости 16:06

Следующий год в России станет Годом семьи

фото ЗакС политика Следующий год в России станет Годом семьи

Президент Владимир Путин подписал указ, по которому предстоящий 2024-й год в России объявляется Годом семьи. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

От правительства до 27 декабря требуется сформировать оргкомитет, который будет заниматься подготовкой и проведением тематических мероприятий. Его руководителем назначена вице-премьер Татьяна Голикова.

Отметим, что весной 2024 году должны будут пройти президентские выборы. О своем выдвижении уже на пятый срок Владимир Путин пока официально не заявлял.

Фото: ЗАКС.Ру


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