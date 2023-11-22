Путин предложил продлить мораторий на плановые проверки бизнеса на 2024 год

Президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Михаилу Мишустину продлить мораторий на проверки бизнеса на 2024 год, об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе Кремля.

Премьер-министр согласился с предложением Путина, однако отметил, что прокурор предлагал еще больший срок моратория.

На это президент ответил, что прокуратура чаще всего предлагает большой срок, однако выбор необходимо делать оптимальный.

Впервые мораторий на плановые проверки ввели в марте 2022 года, а потом продлен на 2023 год.

Фото: kremlin.ru