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Новости 16:12

В Петербурге появится "военно-патриотический" туризм

фото ЗакС политика В Петербурге появится "военно-патриотический" туризм

Заксобрание Петербурга 22 ноября в первом чтении приняло законопроект о внесении изменений в закон "О туристской деятельности в Санкт-Петербурге". В частности, депутаты хотят ввести новый вид досуга для гостей северной столицы - военно-патриотический туризм. Авторами инициативы выступили единороссы Всеволод Беликов и Константин Чебыкин.

Согласно тексту законопроекта, под военно-патриотическим туризмом стоит понимать туризм, основной целью которого станет посещение мемориальных музеев, памятников, обелисков, стел, других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих дни воинской славы России и памятные даты России, расположенных на территории Петербурга. 

Также законопроектом предлагается внести военно-патриотический туризм в список приоритетных. В пояснительной записке сказано, что новый вид туризма способствует патриотическому воспитанию. Депутат Чебыкин с трибуны заявил, что раньше такой вид туризма был забыт, а сейчас "подходящее время", чтобы вспомнить. 

"Патриотический туризм содействует формированию патриотического воспитания молодежи, прививает любовь к родным местам, что позволяет по-новому взглянуть на свою страну, глубже осмыслить личную сопричастность к ее истории и культуре, осознать свою роль в укреплении и развитии Отечества.", - сказано в пояснительной записке.

Напомним, до этого депутаты ЗакСа пытались привить молодежи чувство патриотизма с помощью памятных дат: Дня военной присяги и Дня участников поискового движения. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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