Экс-губернатора Петербурга Георгия Полтавченко наградили орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил бывшего губернатора Петербурга Георгия Полтавченко орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени за вклад в укрепление государственности России и многолетнюю работу, об этом 22 ноября пишут РИА Новости.

Указ президента о награждении экс-губернатора опубликован на портале правовой информации.

Георгий Полтавченко занимал пост губернатора Санкт-Петербурга с 2011 года по октябрь 2018 года. После этого он до августа 2023 года возглавлял совет директоров "Объединенной судостроительной корпорации".

Фото: ЗАКС.Ру