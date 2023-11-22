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Новости 18:13

Экс-губернатора Петербурга Георгия Полтавченко наградили орденом "За заслуги перед Отечеством"

фото ЗакС политика Экс-губернатора Петербурга Георгия Полтавченко наградили орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил бывшего губернатора Петербурга Георгия Полтавченко орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени за вклад в укрепление государственности России и многолетнюю работу, об этом 22 ноября пишут РИА Новости.

Указ президента о награждении экс-губернатора опубликован на портале правовой информации.

Георгий Полтавченко занимал пост губернатора Санкт-Петербурга с 2011 года по октябрь 2018 года. После этого он до августа 2023 года возглавлял совет директоров "Объединенной судостроительной корпорации".

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Полтавченко Георгий Сергеевич 




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