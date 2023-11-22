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Новости 18:49

В Финляндии одобрили закрытие всех погранпереходов с Россией, кроме самого северного

фото ЗакС политика В Финляндии одобрили закрытие всех погранпереходов с Россией, кроме самого северного

Финские власти одобрили проект об ужесточении ограничений на восточной границе, об этом 22 ноября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на финские СМИ.

Из всех пунктов пропуска на восточной границе правительство Финляндии хочет оставить самый северный – Райа Йосеппи, который находится в четырех часах езды от Мурманска.

По мнению заместителя канцлера юстиции Микко Пуумалайнена, другие варианты решения проблемы не дают гарантий того, что у беженцев будет возможность обращения за защитой в Финляндию.

Однако это решение не окончательное. Предложение находится на юридическом одобрении правительства, далее его рассмотрят на заседании правительства страны.

Фото: unsplash.com


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