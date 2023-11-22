Сорокин, Ерофеев и Улицкая не согласны с обвинениями в финансировании ВСУ

Российские прозаики Владимир Сорокин, Виктор Ерофеев и Людмила Улицкая выпустили совместное заявление, представляющее собой комментарий к недавно прошедшему в Вильнюсе скандальному аукциону. Галерист Марат Гельман* продал на нем книгу "Слово Ново. Выход", в октябре подписанную для него лично всеми троими писателями. Вырученные от книги деньги должны были, согласно воле галериста, пойти на нужды украинской армии, в связи с чем литераторы стали мишенью для критики, обвинений и призывов поразить их в правах. Коллективный ответ прозаиков в виде письма имеется в распоряжении РБК.

"Мы считаем подобные обвинения абсурдными и заявляем, что никогда не поддерживали, не финансировали никаких военных организаций, боевых подразделений или армий. Подаренная Марату Гельману* книга — его собственность, коей он вправе сам распоряжаться", - говорится в тексте заявления.

Ранее организация "Зов народа" подала на Сорокина, Ерофеева и Улицкую заявления в СК и Генпрокуратуру с просьбой проверить их на содействие терроризму.

*Минюст внес Марата Гельмана в единый реестр иноагентов

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